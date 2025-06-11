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11 июня 2025, 15:32 Читати українською

В Украине сохраняются рекордно высокие цены на свеклу

На этой неделе на украинском рынке увеличивается предложение свеклы нового урожая, однако цены на прошлогодние корнеплоды остаются рекордно высокими. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на аналитиков проекта EastFruit.

На этой неделе на украинском рынке увеличивается предложение свеклы нового урожая, однако цены на прошлогодние корнеплоды остаются рекордно высокими.
Фото: pixabay.com

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Ограниченное предложение и высокий спрос

Предложение свеклы урожая 2024 года достаточно ограничено, но спрос на эти овощи со стороны покупателей остается высоким. Как следствие, цены на эти корнеплоды уже несколько месяцев находятся на рекордно высоком уровне по сравнению с прошлым сезоном.

В настоящее время свекла прошлого урожая продается по 25−33 грн/кг ($0,60−0,80/кг), в зависимости от качества и объемов партий. Это в среднем на 21% дороже, чем за аналогичный период в прошлом году.

Цены на молодую свеклу и прогнозы

Сезон столовой свеклы нового урожая начался примерно в то же время, что год назад. Отпускные цены колеблются в диапазоне 32−40 грн/кг ($0,77−0,96/кг).

По мере увеличения предложения свеклы нового урожая цены на продукцию постепенно снижаются. Однако, как отмечают участники рынка, в этом сезоне снижение может оказаться незначительным из-за отсутствия давления на цены переходными запасами овощей урожая 2024 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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