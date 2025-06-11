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11 июня 2025, 15:10 Читати українською

Цены на платину выросли до максимума с 2021 года в ожидании дефицита

Цены на платину выросли до максимума с мая 2021 года на фоне опасений дефицита драгоценного металла. 10 июня июльские фьючерсы на платину подорожали на 1,4% и поднялись до $1232 за унцию. Последний раз на этом уровне платина торговалась 18 мая 2021 года. Об этом пишет Bloomberg.

Цены на платину выросли до максимума с мая 2021 года на фоне опасений дефицита драгоценного металла. 10 июня июльские фьючерсы на платину подорожали на 1,4% и поднялись до $1232 за унцию.

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Детали

Рост на рынке платины наблюдался из-за опасений по поводу возникновения дефицита, пишет Bloomberg.

По оценкам Всемирного совета по инвестициям в платину (World Platinum Investment Council, WPIC), дефицит предложения металла в этом году составит почти 1 млн унций. Этот металл используется в каталитических нейтрализаторах в автомобилях с бензиновым двигателем и лабораторном оборудовании, а также в инвестиционных целях.

Повышению стоимости драгоценного металла также способствовало резкое увеличение поставок платины в США в первые несколько месяцев 2025 года из-за опасений, что импорт драгоценного металла в страну вскоре будет облагаться пошлинами, которые анонсировал президент США Дональд Трамп.

В этом году платина превзошла многих «конкурентов». С начала 2025 года цены на платину выросли на 32%, опередив рост цен на золото, которое подорожало примерно на 28%. В апреле цены на золото достигли исторического максимума, превысив $3500 за унцию, но с тех пор скорректировались.

Цены на платину поддерживаются прочными фундаментальными факторами, в том числе восстановлением интереса со стороны ювелирной промышленности. «Бычий» настрой на рынке платины может быть связан с ростом цен на золото, которые в этом году выросли более чем на четверть, рассказал руководитель отдела исследований сырьевых товаров и деривативов Bank of America Франсиско Бланш.

В Bank of America считают, что цена на золото достигнет $4000 за унцию в 2026 году. Рост цен на золото стимулирует ювелиров к диверсификации.

По словам главы Азиатско-Тихоокеанского отделения Всемирного совета по инвестициям в платину Дэн Вэйбина, спад в продажах золотых украшений, начавшийся в прошлом году из-за высоких цен, заставил продавцов пересмотреть свои стратегии. Ювелиры, долгое время работавшие с золотом, переходят на изделия из платины, поскольку золото стало слишком дорогим и нестабильным, сообщил он. Платина пришла на смену золоту, чтобы сбалансировать риски и колебания цен.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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