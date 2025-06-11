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11 июня 2025, 13:52 Читати українською

Украинская компания Meest запустила внутреннюю доставку в Канаде

Meest Canada, входящая в состав международной почтово-логистической группы Meest, запустила услугу внутренней доставки в Канаде. Она доступна как для частных клиентов, так и бизнеса. Об этом пишет «Минфин» со ссылкой на релиз компании.

Meest Canada, входящая в состав международной почтово-логистической группы Meest, запустила услугу внутренней доставки в Канаде.

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Подробности

Ранее Meest Canada специализировалась на доставке посылок из Канады в Украину и в другие страны мира. Теперь благодаря услуге Meest Domestic пользователи могут посылать посылки внутри Канады — в любой населенный пункт.

Meest Domestic позволяет отправлять вещи весом до 60 кг. Курьер забирает посылку из дома и доставляет ее непосредственно до двери получателя. Оформить отправку и рассчитать стоимость доставки можно онлайн.

Внутренняя доставка ориентирована как на частных, так и на малый и средний бизнес. Услуга подойдет для тех, кто присылает вещи и подарки друзьям и родным, для малого и среднего бизнеса, студентов и продавцов онлайн-магазинов.

Meest Canada — почтово-логистический оператор, входящий в группу компаний Meest, объединяющую Meest Shopping, Meest Cargo, Meest China, Meest Europe и Meest USA.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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