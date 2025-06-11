YouTube прибавил $55 млрд в ВВП США и создал 490 000 рабочих мест

Платформа YouTube в 2024 году способствовала появлению в США более 490 000 рабочих мест с полной занятостью и увеличила валовой внутренний продукт страны на $55 миллиардов. Об этом сообщает компания, передает Минфин.

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Составляющие экосистемы платформы

Экономический эффект охватывает не только создателей контента, но и поддерживающих их: видеомонтажеров, ассистентов, PR-менеджеров, а также работников компаний-партнеров, таких как Patreon, Spotter и Linktree. Несмотря на уменьшение венчурных инвестиций, влияние YouTube на экономику растет, прибавив 100 000 рабочих мест и $20 миллиардов к ВВП по сравнению с 2022 годом.

Возможности заработка для авторов

Платформа остается стабильным источником дохода благодаря партнерской программе, где создатели получают 55% прибыли от рекламы, что обеспечивает им надежный заработок.