Серебро подешевело из-за ожиданий данных об инфляции в США

Цены на серебро снизились ниже $36,50 за унцию в среду, продолжая падение, поскольку инвесторы ожидают нового отчета об индексе потребительских цен США, который может повлиять на цены драгоценных металлов и ограничить возможности Федеральной резервной системы по снижению ставок. Об этом 11 июня сообщает TE, передает Минфин.

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Влияние торговых переговоров

Рынки также проанализировали результаты переговоров между США и Китаем в Лондоне, где стороны пришли к соглашению о рамочном плане реализации Женевского консенсуса и подтвердили обязательства, согласованные во время недавнего разговора президентов Трампа и Си. Это повлияло на настроения инвесторов, несмотря на временные колебания цен.

Поддержка из-за спроса и дефицита

Несмотря на текущее понижение, серебро поддерживает мощный спрос со стороны индустрии, в том числе сектора солнечной энергетики. Металл на этой неделе достиг максимума более чем за 13 лет благодаря устойчивому дисбалансу между спросом и предложением. По данным Silver Institute, в 2024 году глобальные поставки серебра отстают от спроса на 15%, а дефицит прогнозируется и на текущий год, что обеспечивает длительный рост цен.