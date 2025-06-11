Курс валют на 11 июня: доллар в банках прибавил 3 копейки

В среду на наличном рынке курс доллара в покупке прибавил 3 копейки, а в продаже потерял 1 копейку. Евро подешевел на 10 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и подешевел на 1 копейку в продаже. Евро потерял 1 копейку в покупке и не изменился в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,25−41,79 грн. Евро покупают за 47,10 грн, а продают за 47,70 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,38−41,44, евро — 47,55−47,70 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,51−41,57 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 47,37−47,42 грн/евро.

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