За прошедший месяц украинцы приобрели почти 4,3 тыс. подержанных легковушек ввезенных из США. Это на 12% больше, чем в мае 2024 года. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на Укравтопром.
В Украине вырос спрос на подержанные автомобили из США
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Наибольшая доля из этого количества (44%) — бензиновые авто. Электромобили охватили 40%. Гибридным авто принадлежит — 8%. Дизельным — 5%. Автомобили с ГБО — 3%.
Средний возраст «американцев» с пробегом, пополнившим украинский автопарк в прошлом месяце — 5,8 лет.
Топ-5 подержанных авто, изготовленных в США.
- Tesla Model Y — 526 ед.;
- Tesla Model 3 — 453 ед.;
- Ford Escape — 306 ед.;
- Nissan Rogue — 240 ед.;
- Jeep Cherokee — 233 ед.
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Источник: Минфин
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