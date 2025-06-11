В Украине за последние три года увеличилось количество ФОПов с налоговым долгом

Почти вдвое — из 670 тыс. в феврале 2022 года до 1,29 млн по состоянию на начало мая 2025 года увеличилось количество фопов с налоговым долгом в Украине за последние три года. Треть этого прироста (а именно 213 тыс. предпринимателей) приходится на март 2022 года. Об этом свидетельствуют данные ГНС, полученные по запросу Опендатабота.

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Больше новых должников появилось в первый год полномасштабной войны. Тогда количество предпринимателей, задолжавших налоги, выросло в 1,6 раза. Всплеск пришелся на март: +31% за месяц.

Уже в следующем году предприниматели адаптировались к новым реалиям и прирост замедлился до 4% в год. Впрочем, уже в 2024 году ситуация снова ухудшилась, и новых должников за год увеличилось на 16%.

В начале текущего года еще 42 282 предпринимателя были обременены налоговыми долгами — +3,3%. Впрочем, в течение следующих месяцев фопы гасили свои задолженности, поэтому к началу мая прирост составлял уже 2% или 24 275 предпринимателей.

Почти на 6 млрд грн увеличился общий налоговый долг фопов с начала полномасштабной войны почти вдвое.

30 млн грн по этим долгам приходится на фопов-плательщиков единого налога 1 и 2 группы, которые были мобилизованными.

В общей сложности 3145 предпринимателей в рядах ВСУ по состоянию на апрель текущего года имеют налоговый долг по уплате единого налога и военного сбора. Следует заметить, что реальное количество мобилизованных предпринимателей с налоговым долгом вычислить невозможно.