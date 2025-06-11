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11 июня 2025, 11:44 Читати українською

В Украине за последние три года увеличилось количество ФОПов с налоговым долгом

Почти вдвое — из 670 тыс. в феврале 2022 года до 1,29 млн по состоянию на начало мая 2025 года увеличилось количество фопов с налоговым долгом в Украине за последние три года. Треть этого прироста (а именно 213 тыс. предпринимателей) приходится на март 2022 года. Об этом свидетельствуют данные ГНС, полученные по запросу Опендатабота.

Почти вдвое — из 670 тыс.
Фото: depositphotos

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Подробности

Больше новых должников появилось в первый год полномасштабной войны. Тогда количество предпринимателей, задолжавших налоги, выросло в 1,6 раза. Всплеск пришелся на март: +31% за месяц.

Уже в следующем году предприниматели адаптировались к новым реалиям и прирост замедлился до 4% в год. Впрочем, уже в 2024 году ситуация снова ухудшилась, и новых должников за год увеличилось на 16%.

В начале текущего года еще 42 282 предпринимателя были обременены налоговыми долгами — +3,3%. Впрочем, в течение следующих месяцев фопы гасили свои задолженности, поэтому к началу мая прирост составлял уже 2% или 24 275 предпринимателей.

Почти на 6 млрд грн увеличился общий налоговый долг фопов с начала полномасштабной войны почти вдвое.

30 млн грн по этим долгам приходится на фопов-плательщиков единого налога 1 и 2 группы, которые были мобилизованными.

В общей сложности 3145 предпринимателей в рядах ВСУ по состоянию на апрель текущего года имеют налоговый долг по уплате единого налога и военного сбора. Следует заметить, что реальное количество мобилизованных предпринимателей с налоговым долгом вычислить невозможно.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+37
san4os
san4os
11 июня 2025, 12:28
#
Це нормально? Получається якщо ТЦК зловили на вулиці і забусярили ФОПа, то він всерівно зобовязаний платити податки бо у нього податковий борг виникне?
+
+49
Я_ __
Я_ __
11 июня 2025, 12:37
#
San4os

«Це нормально? Получається якщо ТЦК зловили на вулиці і забусярили ФОПа, то він всерівно зобовязаний платити податки бо у нього податковий борг виникне?»

Ну звісно, це ж «велком ін Юкрейн, йопта»))

Тому віва ля бусіфікасьйон

Достатньо звернути увагу на те як в містах деінде на узбіччі стоять автівки з вже спущеними колесами (не пробитими, а спущеними), ну і ясно, що володарі машини не виїжджали, бо в такому випадку продали б авто, а так просто срані гобліни з тцк викрали чоловіка з вулиці напевно в бусік незламності, під пильним наглядом ухилянтів поліцаїв
+
0
bosyak
bosyak
11 июня 2025, 14:08
#
Дивна статистика, чому з 22 по 25? З 22 по 24 податки для фоп були начебто добровільні? Цікавить статистика за цей рік.
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