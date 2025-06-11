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11 июня 2025, 11:16 Читати українською

США и Китай договорились смягчить ограничения экспорта и продлить тарифное перемирие

Представители США и Китая по итогам двухдневных переговоров в Лондоне заявили, что стороны согласовали условия, которые позволят возобновить торговое перемирие и снять ограничения Китая на экспорт редкоземельных металлов и смягчить экспортный контроль США, передает Reuters.

Представители США и Китая по итогам двухдневных переговоров в Лондоне заявили, что стороны согласовали условия, которые позволят возобновить торговое перемирие и снять ограничения Китая на экспорт редкоземельных металлов и смягчить экспортный контроль США, передает Reuters.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиДеталиМинистр торговли США Говард Лутник сообщил журналистам в конце переговоров, что достигнутое рамочное соглашение «наполняет содержанием» женевскую договоренность об ослаблении двусторонних таможенных тарифов, которые достигли трехзначного уровня.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

Министр торговли США Говард Лутник сообщил журналистам в конце переговоров, что достигнутое рамочное соглашение «наполняет содержанием» женевскую договоренность об ослаблении двусторонних таможенных тарифов, которые достигли трехзначного уровня.

Лутник заявил, что соглашение, достигнутое в Лондоне, снимет некоторые из экспортных ограничений США, но не стал сообщать подробности из-за позднего времени завершения переговоров.

По его словам, стороны достигли консенсуса и теперь им предстоит получить одобрение у Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Заместитель министра торговли Китая Ли Чэнган заявил на отдельном брифинге, что была достигнута договоренность о структуре взаимной торговли, которая будет представлена лидерам США и Китая.

У обеих сторон есть время до 10 августа, чтобы договориться о более всеобъемлющем соглашении, которое снизит торговую напряженность. Если договориться не удастся, то «взаимные» тарифы вырастут примерно с 30% до 145% со стороны США и с 10% до 125% со стороны Китая.

По словам Джоша Липски, старшего директора Центра геоэкономики Атлантического совета в Вашингтоне, обе стороны покинули Женеву с принципиально разными взглядами на условия соглашения: «Они вернулись на исходную позицию, но это гораздо лучше, чем ничего».

По словам Криса Уэстона, руководителя исследовательского отдела Pepperstone в Мельбурне, важны детали достигнутых договоренностей, особенно в отношении поставок редкоземельных металлов в США и возможности экспорта чипов из США в Китай.

Лутник заявил, что ограничения Китая на экспорт редкоземельных металлов в США будут сняты как «фундаментальная» часть рамочного соглашения. В ответ США отменят введенные запреты на экспорт.

Китай в апреле решил приостановить экспорт широкого спектра критически важных минералов и металлов. В мае США в ответ приостановили поставки в Китай программного обеспечения для проектирования полупроводников, химикатов и авиационного оборудования, отозвав ранее выданные экспортные лицензии.

Решение Пекина приостановить экспорт редкоземельных металлов и магнитов, имеющих решающее значение в автомобильной и аэрокосмической промышленности и в производстве полупроводников, обсудили по телефону в начале июня президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин.

Предыстория

Торговая война США и Китая началась после того, как в феврале Штаты ввели таможенные пошлины на все товары из КНР в размере 10%, в марте увеличили их до 20%, а в апреле, когда Дональд Трамп объявил о введении тарифов для более чем 180 стран, пошлины для КНР составили 54%.

После введения ответных мер Китаем показатель достиг 145%, Пекин ответил на это тарифами в размере 125%, США пригрозили увеличением до 245%. К середине мая «взаимные» тарифы между США и Китаем были снижены до 10% и 30% соответственно.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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