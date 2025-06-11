За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1120 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 999,2 тысячи военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 10 июня: 1120 российских оккупантов, 7 ракет и 240 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 999200 (+1120) человек,
- танков — 10927 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 22783 (+15) ед,
- артиллерийских систем — 29016 (+34) ед,
- РСЗО — 1413 (+1) ед,
- средства ПВО — 1183 (+0) ед,
- самолетов — 416 (+0) ед,
- вертолетов — 337 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 40297 (+240),
- крылатые ракеты — 3337 (+7),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 51579 (+124) ед,
- специальная техника — 3914 (+2)
Источник: Минфин
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