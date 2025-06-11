Американская Blackstone Inc. планирует инвестиции в Европу на сумму порядка $500 млрд в течение следующих 10 лет, заявил Bloomberg TV главный исполнительный директор компании Стив Шварцман, пишет « Минфин ».

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Детали

«Мы видим здесь крупные возможности для нас, — сказал он. — Европа начинает менять свой подход, и мы думаем, что результатом этого станет увеличение темпов экономического роста».

Ряд других крупных инвесткомпаний также дали понять, что рассматривают Европу как интересное инвестиционное направление в период геополитических перемен.

Представители BC Partners, Permira и Brookfield Asset Management говорили об этом на отраслевом мероприятии в Берлине на прошлой неделе.

Президент Apollo Global Management Джим Зелтер заявил CNBC, что компания может инвестировать $100 млрд в Германию в течение следующего десятилетия.

Помимо Европы Blackstone рассматривает Ближний Восток как потенциальное направление для инвестиций, отметил Шварцман.

«Хотя в регионе традиционно доминирует местный бизнес и капитал, быстрый рост таких городов, как Эр-Рияд и Дубай, в качестве международных центров создает привлекательные возможности», — считает глава Blackstone.

Blackstone является мировым лидером в сфере альтернативных инвестиций. Акции компании прибавляют в цене 0,5% на торгах во вторник, с начала текущего года их стоимость снизилась на 18,4%.

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