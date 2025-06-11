Министерство здравоохранения запустило обновленную версию госреестра лекарственных средств. В обновленную версию реестра перенесли информацию о почти 16,5 тысячи лекарственных средств, которую проанализировали и очистили перед миграцией. Об этом говорится в сообщении Министерства, пишет «Минфи».
Минздрав обновил государственный реестр лекарственных средств
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Содержащий реестр
Реестр, среди прочего, содержит информацию о лекарственных средствах, фармацевтических ингредиентах, а также разрешает обмен данными с другими системами.
Это один из ключевых инструментов, используемых в работе ответственных органов, таких как Минздрав, Государственный экспертный центр, Гослекслужба
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Следовательно, он играет важную роль в обеспечении безопасности и контроля качества в сфере обращения лекарственных средств в Украине.
Источник: Минфин
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