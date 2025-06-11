Минздрав обновил государственный реестр лекарственных средств

Министерство здравоохранения запустило обновленную версию госреестра лекарственных средств. В обновленную версию реестра перенесли информацию о почти 16,5 тысячи лекарственных средств, которую проанализировали и очистили перед миграцией. Об этом говорится в сообщении Министерства, пишет « Минфи ».

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Содержащий реестр

Реестр, среди прочего, содержит информацию о лекарственных средствах, фармацевтических ингредиентах, а также разрешает обмен данными с другими системами.

Это один из ключевых инструментов, используемых в работе ответственных органов, таких как Минздрав, Государственный экспертный центр, Гослекслужба и т. д. , а также доступный для граждан.

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Следовательно, он играет важную роль в обеспечении безопасности и контроля качества в сфере обращения лекарственных средств в Украине.