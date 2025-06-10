С начала 2025 года украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) уже выдано 29 льготных кредитов на общую сумму 1,57 млрд. грн. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на министра по стратегическим отраслям промышленности Германа Сметанина.
Украинский ОПК получил почти 1,6 млрд грн льготных кредитов с начала года
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
По его словам, большинство кредитов получают изготовители defense tech и боеприпасов.
Еще более 80 заявок от оборонных предприятий находятся на разных стадиях рассмотрения. Льготные кредиты для украинских производителей ОПК предоставляют четыре банка: Укрэксимбанк, Сбербанк, МТБ Банк и ПУМБ.
Напомним
Заместитель министра обороны Украины Александр Козенко во время выступления на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре заявил, что украинский оборонно-промышленный комплекс имеет возможности для производства 10 миллионов дронов в год, которые значительно дешевле аналогов и протестированы в бою.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Комментарии