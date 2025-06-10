Украинский ОПК получил почти 1,6 млрд грн льготных кредитов с начала года

С начала 2025 года украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) уже выдано 29 льготных кредитов на общую сумму 1,57 млрд. грн. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на министра по стратегическим отраслям промышленности Германа Сметанина.

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По его словам, большинство кредитов получают изготовители defense tech и боеприпасов.

Еще более 80 заявок от оборонных предприятий находятся на разных стадиях рассмотрения. Льготные кредиты для украинских производителей ОПК предоставляют четыре банка: Укрэксимбанк, Сбербанк, МТБ Банк и ПУМБ.

Напомним

Заместитель министра обороны Украины Александр Козенко во время выступления на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре заявил, что украинский оборонно-промышленный комплекс имеет возможности для производства 10 миллионов дронов в год, которые значительно дешевле аналогов и протестированы в бою.