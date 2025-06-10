Министерство финансов 10 июня на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 9,27 млрд грн, что на 2,35 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 6,92 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.
Минфин привлек более 9 миллиардов от продажи облигаций
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Что предлагали инвесторам
Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:
- 3,26 млрд грн под 16,35% с погашением 16 сентября 2026 (первичное размещение);
- 3,34 млрд грн под 17,10% с погашением 13 января 2027 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 17,09%);
- 2,68 млрд грн под 17,80% с погашением 29 ноября 2028 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 17,80%).
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О военных облигациях
Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.
Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.
Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.
Источник: Минфин
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