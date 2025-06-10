К закрытию межбанка курс доллара снизился на 2 копейки в покупке и не изменился в продаже. Евро подорожал на 16 копеек в покупке и на 19 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 10 июня: евро на межбанке подорожал на 19 копеек
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Открытие 10 июня
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Закрытие 10 июня
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Изменения
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41,53/41,57
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41,51/41,57
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2 /0
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47,33/47,36
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47,49/47,55
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16/19
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,22−41,80 грн. Евро покупают за 47,20 грн, а продают за 47,75 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,38−41,45, евро — 47,56−47,70 грн.
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Источник: Минфин
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