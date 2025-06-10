Ciklum покупает польского аутсорсера GoSolve Group

Международная компания по разработке программного обеспечения Ciklum объявила о приобретении GoSolve Group, транснационального разработчика, специализирующегося на языке программирования Go, облачной модернизации, высокопроизводительных вычислениях и DevOps. Об этом сообщает «Минфин».

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Благодаря этому соглашению Ciklum укрепляет свой рост на американском рынке и увеличивает штат специалистов, добавляя более 150 новых работников, преимущественно из Польши.

GoSolve Group, имеющая офисы в Польше и Индии, среди их клиентов — компании из сфер здравоохранения и розничной торговли, являющиеся стратегически важными отраслями для Ciklum.

Ciklum ожидает, что объединение команд ускорит разработку продуктов и укрепит ее позиции на ключевых рынках. При этом компания не разглашает подробности условия сделки.