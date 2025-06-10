Германия демонстрирует первые признаки экономического подъема

Настроения инвесторов в Германии, крупнейшей экономике Европы, достигли высочайшего уровня с марта 2022 года, что свидетельствует о начале восстановления, поддержанного новым правительством и надеждами на прекращение войны в Украине, а также уменьшением влияния американских пошлин. Об этом 10 июня сообщает Reuters, передает Минфин.

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Улучшение деловых настроений

Исследование Sentix за июнь зафиксировало рост индекса настроений в Германии до -5,9 пункта — наивысшее значение за последние три года, тогда как в еврозоне индекс достиг годового максимума. Хотя текущая оценка экономики остается отрицательной, она улучшается четвертый месяц подряд. В Sentix отмечают: «Немецкая экономика до сих пор находится в затруднительном положении. Однако будущие ожидания уже гораздо более оптимистичны, что свидетельствует об экономическом оживлении».

Факторы подъема

Положительное влияние оказывают новые шаги правительства во внешней и миграционной политике, одобренные инвесторами, а также диалог о прекращении огня в Украине. Кроме того, отсутствие сигналов по эскалации таможенных споров в ЕС поддерживает надежду на стабилизацию.

Значение для Европы

Как экономический двигатель ЕС, Германия долгое время тормозила развитие еврозоны из-за стагнации, и ее оживление стимулирует рост по всему региону. Эксперты Sentix уже подмечают подъем в европейской экономике, что может ограничить возможности Европейского центрального банка для дальнейшего снижения ставок.