Минэкономики сообщило о доступных в июне 2025 года программах поддержки бизнеса

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 июня 2025, 16:47 Читати українською

Минэкономики сообщило о доступных в июне 2025 года программах поддержки бизнеса

В июне украинским предпринимателям доступны новые возможности: от грантов для кластеров и кооперативов до программ, способствующих трудоустройству ветеранов. Об этом сообщило Министерство экономики 10 июня, пишет «Минфин».

В июне украинским предпринимателям доступны новые возможности: от грантов для кластеров и кооперативов до программ, способствующих трудоустройству ветеранов.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Гранты для кластеров и аграрных кооперативов от МОМ

Международная организация по миграции приглашает украинские бизнес-кластеры и сельскохозяйственные кооперативы подавать заявки на грантовую программу, направленную на поддержку экономического обновления Украины. Инициатива призвана способствовать восстановлению рабочих мест и производству, а также удовлетворить потребности населения в товарах и услугах первой необходимости.

Программа ориентирована на кластеры и кооперативы, сформированные преимущественно из микро- и малых предприятий, особенно занимающихся производством, переработкой, расширением доступа к рынкам, изготовлением критически важных или социально значимых товаров, а также разработкой инновационных продуктов и услуг.

Предпочтение будет отдаваться инициативам, возглавляемым женщинами, молодежью или представителями уязвимых групп.

Подать заявку и ознакомиться с деталями

Гранты на создание инклюзивных рабочих мест для ветеранов

Международная организация по миграции также открыла грантовую программу, направленную на обустройство инклюзивных рабочих мест для ветеранов, демобилизованных после участия в российско-украинской войне, в том числе ветеранов с инвалидностью. Инициатива направлена на восстановление возможностей трудоустройства для ветеранов и поддержание их долгосрочной реинтеграции в общество.

Программа ориентирована на микро-, малые и средние предприятия, которые официально трудоустроили ветеранов или планируют сделать это до конца 2025 года.

Регистрация проходит с 1 июня 2025 года по 30 июня 2025 года (включительно).

Подать заявку: Грант для устройства рабочего пространства ветерана

Гранты до 800 000 грн для МСП в рамках программы JERU

В рамках программы Joint Emergency Response in Ukraine (JERU) организации Welthungerhilfe и Concern Worldwide запускают новую инициативу финансовой поддержки для малых и средних предприятий (МСП), пострадавших от войны.

Программа предусматривает предоставление грантов в размере до 800 000 грн. с целью возобновления или расширения бизнеса и создания новых рабочих мест.

К участию приглашаются предприятия, которые:

  • официально зарегистрированы не менее одного года;
  • имеют не менее пяти работников;
  • готовы обеспечить не менее 20% софинансирования к представленной бизнес-идее.

Предпочтение отдается реалистичным, устойчивым и локально значимым инициативам, в том числе тем, что возглавляются женщинами или направлены на поддержку уязвимых групп населения — внутренне перемещенных лиц, женщин, людей с инвалидностью и ветеранов.

Конечный срок подачи заявок — 10 июня 2025 г.

Подать заявку

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами