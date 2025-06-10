Минэкономики сообщило о доступных в июне 2025 года программах поддержки бизнеса

В июне украинским предпринимателям доступны новые возможности: от грантов для кластеров и кооперативов до программ, способствующих трудоустройству ветеранов. Об этом сообщило Министерство экономики 10 июня, пишет «Минфин».

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Гранты для кластеров и аграрных кооперативов от МОМ

Международная организация по миграции приглашает украинские бизнес-кластеры и сельскохозяйственные кооперативы подавать заявки на грантовую программу, направленную на поддержку экономического обновления Украины. Инициатива призвана способствовать восстановлению рабочих мест и производству, а также удовлетворить потребности населения в товарах и услугах первой необходимости.

Программа ориентирована на кластеры и кооперативы, сформированные преимущественно из микро- и малых предприятий, особенно занимающихся производством, переработкой, расширением доступа к рынкам, изготовлением критически важных или социально значимых товаров, а также разработкой инновационных продуктов и услуг.

Предпочтение будет отдаваться инициативам, возглавляемым женщинами, молодежью или представителями уязвимых групп.

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Гранты на создание инклюзивных рабочих мест для ветеранов

Международная организация по миграции также открыла грантовую программу, направленную на обустройство инклюзивных рабочих мест для ветеранов, демобилизованных после участия в российско-украинской войне, в том числе ветеранов с инвалидностью. Инициатива направлена на восстановление возможностей трудоустройства для ветеранов и поддержание их долгосрочной реинтеграции в общество.

Программа ориентирована на микро-, малые и средние предприятия, которые официально трудоустроили ветеранов или планируют сделать это до конца 2025 года.

Регистрация проходит с 1 июня 2025 года по 30 июня 2025 года (включительно).

Подать заявку: Грант для устройства рабочего пространства ветерана

Гранты до 800 000 грн для МСП в рамках программы JERU

В рамках программы Joint Emergency Response in Ukraine (JERU) организации Welthungerhilfe и Concern Worldwide запускают новую инициативу финансовой поддержки для малых и средних предприятий (МСП), пострадавших от войны.

Программа предусматривает предоставление грантов в размере до 800 000 грн. с целью возобновления или расширения бизнеса и создания новых рабочих мест.

К участию приглашаются предприятия, которые:

официально зарегистрированы не менее одного года;

имеют не менее пяти работников;

готовы обеспечить не менее 20% софинансирования к представленной бизнес-идее.

Предпочтение отдается реалистичным, устойчивым и локально значимым инициативам, в том числе тем, что возглавляются женщинами или направлены на поддержку уязвимых групп населения — внутренне перемещенных лиц, женщин, людей с инвалидностью и ветеранов.

Конечный срок подачи заявок — 10 июня 2025 г.

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