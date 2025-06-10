Отчет Bitget о мошенничестве: ИИ-схемы привели к потерям в криптовалютах на $4,6 млрд в 2024 году

Ведущая криптовалютная биржа и Web3-компания Bitget представила отчет Anti-Scam Research Report 2025 , подготовленный в партнерстве с блокчейн-безопасностными компаниями SlowMist и Elliptic. Согласно документу, в 2024 году глобальные убытки от криптомошенничества достигли $4,6 млрд. Основными инструментами злоумышленников стали дипфейки и социальная инженерия.

В отчете отмечается, что ИИ-мошенничество вышло далеко за рамки фишинговых писем и теперь включает поддельные Zoom-звонки, синтетические видео с участием известных личностей и трояны под видом предложений о работе. Среди основных категорий мошенничества названы:

дипфейки и подделка личности,

схемы социальной инженерии,

Понци-проекты под видом DeFi или NFT-инициатив.

Также подробно описывается, как украденные средства проходят через кроссчейн-мосты и сервисы обфускации, прежде чем попасть в миксеры или на биржи — это существенно осложняет расследование и возврат активов.

Дополнительно в отчете приводятся кейсы крупных мошенничеств в Гонконге, анализируется использование Telegram и X (бывший Twitter) как точек входа для фишинга, а также подчеркивается рост организованных международных мошеннических сетей.

«Сегодня главная угроза для крипто не в волатильности, а в обмане. Именно поэтому мы объявили июнь Месяцем противодействия мошенничеству. Наш отчет — ключевой элемент этой инициативы. Искусственный интеллект сделал мошенничество быстрее, дешевле и сложнее для обнаружения. Мы в Bitget уверены, что противостоять этим угрозам можно только с помощью технологий и сотрудничества всей индустрии. Наша цель — сделать трейдинг не просто быстрым, а умным», — заявила Грейси Чен, CEO Bitget.

В отчете также рассказывается об инициативе Bitget Anti-Scam Hub, инновационных системах обнаружения угроз и Фонде защиты пользователей на сумму более $500 млн. Компания SlowMist предоставила детальный анализ тактик злоумышленников — от «отравления адресов» до троянов под видом вакансий, а Elliptic изучила пути отмывания криптовалют через мосты и миксеры.

«Преступники постоянно развиваются — используют ИИ и находят новые способы масштабирования атак. Мы, в свою очередь, масштабируем наши технологии, чтобы своевременно выявлять и пресекать новые схемы. Сотрудничество с Bitget отражает нашу общую миссию: выявлять угрозы и давать пользователям инструменты защиты», — отметил Арда Акартуна, ведущий исследователь угроз в криптовалюте, Elliptic (APAC).

«Этот отчет отражает то, что мы ежедневно видим в ончейне. От фишинг-колец до фейковых стейкинг-приложений — тактики могут меняться, но психология остается неизменной. Пользователи должны быть информированными, скептичными и постоянно помнить о безопасности», — добавила Лиза, руководитель отдела безопасности SlowMist.

В заключение отчета представлены практические рекомендации для пользователей и организаций — как распознавать «красные флажки» и избегать типичных ловушек в DeFi, NFT и Web3.

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