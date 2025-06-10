Национальное агентство по розыску и менеджменту активов получило в управление арестованные средства по делу о мошенничестве на платформе TikTok. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на пресс-службу АРМА.
Мошенничество в TikTok: АРМА получило в управление почти 700 тысяч
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Денежные средства были изъяты в рамках уголовного производства, открытого по факту их завладения мошенническим способом. Злоумышленники вводили людей в заблуждение, обещая прибыль за участие в проводимой на платформе TikTok викторине.
На депозитном счете АРМА размещено:
- ▪️ $4 тысячи;
- ▪️ 532 тысячи гривен.
Общая сумма в гривневом эквиваленте составляет 698 тысяч гривен.
Денежные средства переданы в управление АРМА на основании определения Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области.
Источник: Минфин
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