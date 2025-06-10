«Дочка» Societe Generale запускает долларовый стейблкоин

Подразделение Societe Generale, занимающееся криптоактивами, SG-FORGE, анонсировало выпуск нового стейблкоина USD CoinVertible (USDCV), который станет доступным в сетях Ethereum и Solana, а резервные активы будет хранить Bank of New York Mellon (BNY). Об этом 10 июня сообщает пресс-служба компании, передает Минфин.

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Особенности и доступность стейблкоина

USDCV позволит клиентам круглосуточно обменивать доллары США на токены и обратно для мгновенных транзакций, а торговля начнется в начале июля. Это уже второй стейблкоин от SG-FORGE после EUR CoinVertible (EURCV), выпущенного в апреле 2023 года, который в декабре был добавлен на биржу Bitstamp как полностью обеспеченный евроактив. Жители и резиденты США не будут иметь доступ к USDCV и EURCV.

Управление резервами и соответствие стандартам

BNY будет отвечать за хранение резервов, а SG-FORGE будет ежедневно публиковать на своем сайте информацию о составе и оценке залоговых активов, отбирая их по строгим критериям, включая минимальный кредитный рейтинг и ликвидность. Оба стейблкоина соответствуют европейскому регулированию MiCA, а эмитент имеет лицензию от Управления по пруденциальному надзору и разрешению споров Франции.

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