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10 июня 2025, 15:25 Читати українською

Восстановление утраченного пенсионного удостоверения. Три способа

Министерство социальной политики предоставило разъяснения по процедуре возобновления пенсионного удостоверения в случае его утраты. Об этом сообщает «Минфин».

Министерство социальной политики предоставило разъяснения по процедуре возобновления пенсионного удостоверения в случае его утраты.
Фото: freepik.com

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В Минсоцполитики объяснили, что если пенсионное удостоверение потеряно, его можно восстановить онлайн или офлайн.

Первый способ. Обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины (список сервисных центров в регионах можно найти по ссылке).

С собой нужно будет взять паспорт, справку присвоения идентификационного номера (РНОКПП) и заполнить заявление на изготовление пенсионного удостоверения. К заявлению нужно добавить цветное фото размером 3×2,5 см.

После изготовления (ориентировочно до месяца), пенсионное удостоверение будет выдано в том сервисном центре, который человек по собственному выбору указал в заявлении.

По желанию, пенсионное удостоверение может быть сформировано в электронной форме (е-пенсионное удостоверение), без изготовления бумажного, для его отображения в мобильном приложении «Дия».

Электронное отображение пенсионного удостоверения на портале «Дия» имеет одинаковую с пенсионным удостоверением юридическую силу и срок действия.

Второй способ. Оформить онлайн — через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ.

Перейдя по ссылке на портал, нажмите вверху на кнопку «Вход» и авторизуйтесь (портал дает возможность авторизироваться несколькими способами, поэтому выберите более удобное для вас, с помощью КЭП или «Дия. Подпись» или другой из предлагаемых вариантов).

Затем:

  • в левом боковом меню нажмите раздел «О пенсионном обеспечении»;
  • выберите «Заявление на изготовление пенсионного удостоверения»;
  • ознакомиться с предложенной инструкцией,
  • во вкладке «Орган ПФУ» выберите «Главное управление ПФУ в вашей области»;
  • заполните необходимые поля анкеты и загрузите сканированные копии документов (РНОКПП; паспорт; фото и образец подписи, который должен быть чернилами черного цвета);
  • дайте согласие на обработку персональных данных и сформируйте заявление;
  • проверьте внесенные данные и отправьте заявление в ПФУ.

Обращаем внимание: размер каждого файла (сканированной копии) не должен превышать 1 Мб; формат может быть JPG, JPEG, PDF. Документы, содержащие более одной страницы, следует прикреплять как один файл. Каждый файл назовите по виду содержащегося в нем документа.

При этом в заявлении нужно будет указать, в каком сервисном центре вам будет удобно прийти и получить изготовленное удостоверение.

Третий способ. С помощью мобильного приложения «Пенсионный фонд».

Скачав и установив приложение, вы выбираете вкладку «В ПФУ», там — раздел «Коммуникации в ПФУ» и далее — «Заявление на изготовление пенсионного удостоверения».

Затем выполняете действия, аналогичные тем, которые требуются для оформления удостоверения через портал Пенсионного фонда.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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