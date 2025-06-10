Восстановление утраченного пенсионного удостоверения. Три способа

Министерство социальной политики предоставило разъяснения по процедуре возобновления пенсионного удостоверения в случае его утраты. Об этом сообщает «Минфин».

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В Минсоцполитики объяснили, что если пенсионное удостоверение потеряно, его можно восстановить онлайн или офлайн.

Первый способ. Обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины (список сервисных центров в регионах можно найти по ссылке).

С собой нужно будет взять паспорт, справку присвоения идентификационного номера (РНОКПП) и заполнить заявление на изготовление пенсионного удостоверения. К заявлению нужно добавить цветное фото размером 3×2,5 см.

После изготовления (ориентировочно до месяца), пенсионное удостоверение будет выдано в том сервисном центре, который человек по собственному выбору указал в заявлении.

По желанию, пенсионное удостоверение может быть сформировано в электронной форме (е-пенсионное удостоверение), без изготовления бумажного, для его отображения в мобильном приложении «Дия».

Электронное отображение пенсионного удостоверения на портале «Дия» имеет одинаковую с пенсионным удостоверением юридическую силу и срок действия.

Второй способ. Оформить онлайн — через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ.

Перейдя по ссылке на портал, нажмите вверху на кнопку «Вход» и авторизуйтесь (портал дает возможность авторизироваться несколькими способами, поэтому выберите более удобное для вас, с помощью КЭП или «Дия. Подпись» или другой из предлагаемых вариантов).

Затем:

в левом боковом меню нажмите раздел «О пенсионном обеспечении»;

выберите «Заявление на изготовление пенсионного удостоверения»;

ознакомиться с предложенной инструкцией,

во вкладке «Орган ПФУ» выберите «Главное управление ПФУ в вашей области»;

заполните необходимые поля анкеты и загрузите сканированные копии документов (РНОКПП; паспорт; фото и образец подписи, который должен быть чернилами черного цвета);

дайте согласие на обработку персональных данных и сформируйте заявление;

проверьте внесенные данные и отправьте заявление в ПФУ.

Обращаем внимание: размер каждого файла (сканированной копии) не должен превышать 1 Мб; формат может быть JPG, JPEG, PDF. Документы, содержащие более одной страницы, следует прикреплять как один файл. Каждый файл назовите по виду содержащегося в нем документа.

При этом в заявлении нужно будет указать, в каком сервисном центре вам будет удобно прийти и получить изготовленное удостоверение.

Третий способ. С помощью мобильного приложения «Пенсионный фонд».

Скачав и установив приложение, вы выбираете вкладку «В ПФУ», там — раздел «Коммуникации в ПФУ» и далее — «Заявление на изготовление пенсионного удостоверения».

Затем выполняете действия, аналогичные тем, которые требуются для оформления удостоверения через портал Пенсионного фонда.