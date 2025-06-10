Более 41 тысячи украинцев по состоянию на конец мая получали пособие по безработице

Количество безработных, получавших пособие по безработице в Государственной службе занятости, по состоянию на конец мая составляет 40,7 тысяч украинцев. Об этом сообщает « Минфин «со ссылкой на Госслужбу занятости.

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На сегодняшний день максимальный размер пособия по безработице составляет от 3,6 до 8 тысяч гривен.

Минимальную сумму по состоянию на конец мая получали почти 1,2 тысячи безработных, максимальную — почти 11 тысяч.

Чаще выплаты помощи Службы занятости получали люди, которые потеряли работу в Днепропетровской области — почти 4 тысячи, в Харьковской — 2,6 тысячи и Полтавской — 2,5 тысячи.

Меньше безработных, которым были предусмотрены подобные выплаты, с регистрацией в Херсонской области — 380 человек и в Закарпатской — чуть более 800 соискателей работы.

По состоянию на конец апреля количество лиц, получавших пособие по безработице, составило более 41 тысячи, на конец марта — 42 тысячи, на конец февраля и января — по 45 тысяч. То есть, за полгода количество получателей такой помощи сократилось.