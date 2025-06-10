Количество безработных, получавших пособие по безработице в Государственной службе занятости, по состоянию на конец мая составляет 40,7 тысяч украинцев. Об этом сообщает «Минфин «со ссылкой на Госслужбу занятости.
Более 41 тысячи украинцев по состоянию на конец мая получали пособие по безработице
► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Подробности
На сегодняшний день максимальный размер пособия по безработице составляет от 3,6 до 8 тысяч гривен.
Минимальную сумму по состоянию на конец мая получали почти 1,2 тысячи безработных, максимальную — почти 11 тысяч.
Чаще выплаты помощи Службы занятости получали люди, которые потеряли работу в Днепропетровской области — почти 4 тысячи, в Харьковской — 2,6 тысячи и Полтавской — 2,5 тысячи.
Меньше безработных, которым были предусмотрены подобные выплаты, с регистрацией в Херсонской области — 380 человек и в Закарпатской — чуть более 800 соискателей работы.
По состоянию на конец апреля количество лиц, получавших пособие по безработице, составило более 41 тысячи, на конец марта — 42 тысячи, на конец февраля и января — по 45 тысяч. То есть, за полгода количество получателей такой помощи сократилось.
Комментарии