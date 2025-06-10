Morgan Stanley привлекает $5 миллиардов для xAI Илона Маска — Reuters

Morgan Stanley занимается размещением долгового пакета на $5 млрд для компании xAI Илона Маска. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на Reuters.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По информации источников издания, Morgan Stanley уже приступил к обсуждению срочного займа с плавающей ставкой. Ее цена составляет 97 центов за доллар, а переменная процентная ставка на 700 базисных пунктов (7%) выше базового показателя SOFR (ставка обеспеченного ночного финансирования в США).

Как второй вариант, банк предлагает ссуду и облигации по фиксированной ставке 12%. Источники отмечают, что эти условия предварительные и будут зависеть от спроса инвесторов. На прошлой неделе Morgan Stanley уже провел встречу с инвесторами, представив некоторые финансовые показатели xAI.

Новый подход и планы по капиталу

В этот раз Morgan Stanley использует другой подход к размещению долга xAI в размере $5 млрд. По словам источников, холдинг не гарантирует объем сделки и не будет вкладывать собственный капитал в долговую операцию.

Помимо продажи долговых обязательств, xAI также стремится привлечь около $20 млрд. акционерного капитала. Источники добавляют, что после завершения этого раунда финансирование стоимость компании может составить от $120 до $200 млрд.