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10 июня 2025, 13:44 Читати українською

Акции Rolls-Royce выросли на фоне ядерной сделки с правительством Великобритании

Акции Rolls-Royce выросли более чем на 2% в начале торгов во вторник после объявления о том, что подразделение Rolls-Royce SMR было выбрано компанией Great British Nuclear (GBN) для строительства трех малых модульных реакторов (SMR) в Великобритании. Об этом пишет «Минфин» со ссылкой на investing.

Акции Rolls-Royce выросли более чем на 2% в начале торгов во вторник после объявления о том, что подразделение Rolls-Royce SMR было выбрано компанией Great British Nuclear (GBN) для строительства трех малых модульных реакторов (SMR) в Великобритании.
Фото: depositphotos

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Детали

Выбор GBN завершает двухлетний конкурентный процесс и позиционирует Rolls-Royce SMR как важного участника будущего энергетического ландшафта Великобритании.

Компания отметила, что ее технология SMR опережает конкурентов на 18 месяцев в независимой отраслевой регуляторной оценке Великобритании, что рассматривается как решающее «преимущество первопроходца» на развивающемся рынке малых модульных реакторов.

Rolls-Royce ожидает, что этот успех создаст новые рабочие места, укрепит внутреннюю цепочку поставок и будет способствовать более широкому экономическому росту, включая возможности для международного экспорта.

Туфан Эргинбилгич, генеральный директор Rolls-Royce, заявил, что это решение является «очень важной вехой» и «голосом доверия к нашим уникальным ядерным возможностям, которые будут признаны правительствами по всему миру».

Он добавил: «Я уверен, что ценность Rolls-Royce SMR существенно вырастет по мере того, как мы успешно реализуем потенциал этого предприятия».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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