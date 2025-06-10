Vodafone Украина столкнулась с ажиотажем на выкуп евробондов на $1,1 млн

Предложение Vodafone Украина, второго по величине мобильного оператора Украины, о выкупе еврооблигаций на $1,11 миллиона, объявленное 23 мая, получило заявки, в 250 раз превышающие предложенную сумму. Об этом 10 июня сообщает «Интерфакс-Украина», передает Минфин.

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Условия и порядок выкупа

Эмитент отмечает, что заявки будут приниматься пропорционально коэффициенту масштабирования 0,0040355668, а пакеты, менее минимального номинала после его применения, будут отклоняться. Расчет по тендерному предложению запланирован примерно на 13 июня 2025 года. Облигации выкупаются за 99% номинальной стоимости.

Причины выкупа и финансовый контекст

Выкуп связан с выплатой дивидендов акционеру на 660,245 миллиона гривен ($15,9 миллиона) за 2024 год, объявленной 24 апреля 2025 года. Из-за ограничения Нацбанка эти суммы будут выплачиваться ежемесячно по эквиваленту EUR1 миллиона. Согласно условиям выпуска, компания обязана предложить владельцам облигаций продажу на сумму, равную дивидендам, уплаченным за границу. Общий выпуск облигаций с погашением в феврале 2027 года составил $300 миллионов по ставке 9,625% годовых, из которых VFU держит $0,5 миллиона.

Финансовые показатели компании

В 2024 году VFU увеличил выручку на 13,1% до 24,44 млрд грн, но чистая прибыль сократилась на 30,1% до 3,54 млрд грн. В первом квартале 2025 года выручка выросла на 14% до 6,59 миллиарда гривен, в то время как прибыль упала на 24% до 697 миллионов гривен.