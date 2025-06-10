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10 июня 2025, 14:05 Читати українською

Летние площадки приносят до 30% выручки заведениям питания

Украинские кафе и рестораны получают значительную часть выручки благодаря летним площадкам, которые в августе могут приносить до 30% дохода, а средний чек в 2024 году достиг 681 гривны за визит, свидетельствуют данные исследования Poster, проведенного среди 1500 заведений, пишет Forbes.

Украинские кафе и рестораны получают значительную часть выручки благодаря летним площадкам, которые в августе могут приносить до 30% дохода, а средний чек в 2024 году достиг 681 гривны за визит, свидетельствуют данные исследования Poster, проведенного среди 1500 заведений, пишет Forbes.► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиВоздействие сезона и инфляцииВ 2025 году средний чек уже в мае заметно вырос, однако холодная погода уменьшила месячную выручку с 25% в 2024 году до 18% в 2025 году, хотя сумма выросла до 749 гривен против 681 гривны в прошлом году.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Воздействие сезона и инфляции

В 2025 году средний чек уже в мае заметно вырос, однако холодная погода уменьшила месячную выручку с 25% в 2024 году до 18% в 2025 году, хотя сумма выросла до 749 гривен против 681 гривны в прошлом году. Родион Ерошек, сооснователь и генеральный директор Poster, объясняет: «Главной причиной является инфляция.» Он также отметил, что учреждения в Киеве и Львове начинают сезон в апреле, в то время как в других регионах старт откладывается до мая.

Проблемы региональных ресторанов

Ограничения на работу в апреле за пределами Киева и Львова создают трудности для ресторанов, мешающие активному началу сезона. В 2024 году Киевская и Львовская площадки обеспечили 16% доходов с усредненной проверкой на 620 гривен, а в 2025 году — 14% с проверкой на 684 гривны.

Средний вклад площадок

В общей сложности летние площадки приносят заведениям в среднем 21% ежемесячного дохода, достигая пика в августе, когда их вклад растет до 30% от общей выручки.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
10 июня 2025, 14:29
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Сиділи з кентом якось на такій площадці в закладі на Хрещатику і за сусіднім столом сиділа компанія турків. Підійшов до них жебрак і наклянчив іноземною мовою собі трохи грошів. Всі в плюсі виходить :)
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