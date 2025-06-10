Фондовые рынки мира выросли из-за ожиданий прогресса в переговорах США и Китая

Ожидания второго дня переговоров между США и Китаем подняли мировые фондовые рынки, а доллар несколько укрепился на фоне осторожных сигналов о возможном уменьшении напряжения между двумя крупнейшими экономиками. Об этом 10 июня сообщает Reuters, передает Минфин.

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Реакция рынков и участники переговоров

Фьючерсы на европейские индексы EUROSTOXX 50 и FTSE, а также американские Nasdaq и S&P 500 выросли примерно на 0,1%, сигнализируя положительное открытие торгов в США. В Азии широкий индекс MSCI Азиатско-Тихоокеанского региона (без Японии) поднялся на 0,7%, достигнув максимума с января 2022 года. Президент США Дональд Трамп положительно отозвался о продолжавшихся в понедельник переговорах и должны были продолжиться с участием министра финансов Скотта Бессента, министра торговли Говарда Латника и торгового представителя Джеймисона Грира, которые встретились с китайскими коллегами.

Влияние переговоров на экономику

Прогресс в диалоге может поддержать рынки, учитывая, что предварительные таможенные решения Трампа и ухудшение отношений с Китаем повредили обеим экономикам, нарушили цепи поставок и угрожали глобальному росту. Однако Йонас Голтерман из Capital Economics предостерег: «Несмотря на оптимизм инвесторов относительно торговой политики, это не означает, что все пошлины будут отменены». Он прогнозирует сохранение пошлин США на китайские товары на уровне около 40% и общей 10%-й пошлины на импорт.

Ситуация с японскими облигациями

В Токио внимание привлекли планы правительства стабилизировать рынок государственных облигаций (JGB) после роста их доходности до рекордных уровней из-за снижения интереса страховых компаний и беспокойства по долгу. Министр финансов Кацунобу Като анонсировал обсуждение стимулов для внутреннего спроса. Доходность 10-летних облигаций снизилась на 0,01% до 1,46%, а 30-летних — на 0,03% до 2,88%. Джастин Генг из HSBC отметил: «Волатильность в долгосрочном сегменте вызвана дисбалансом между спросом и предложением, возникшим после начала нормализации баланса Банка Японии».

Динамика валютного рынка

Доллар пытался восстановиться после вчерашнего падения, поднявшись против иены на 0,19% до 144,83. Евро упало на 0,17% до $1,14, а британский фунт — на 0,07% до $1,3537. Нестабильная политика Трампа и опасения из-за роста госдолга США ослабили доверие к американским активам, что привело к потере долларом более 8% с начала года.



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