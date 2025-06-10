Фондовые рынки мира выросли из-за ожиданий прогресса в переговорах США и Китая

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 июня 2025, 12:23 Читати українською

Фондовые рынки мира выросли из-за ожиданий прогресса в переговорах США и Китая

Ожидания второго дня переговоров между США и Китаем подняли мировые фондовые рынки, а доллар несколько укрепился на фоне осторожных сигналов о возможном уменьшении напряжения между двумя крупнейшими экономиками. Об этом 10 июня сообщает Reuters, передает Минфин.

Ожидания второго дня переговоров между США и Китаем подняли мировые фондовые рынки, а доллар несколько укрепился на фоне осторожных сигналов о возможном уменьшении напряжения между двумя крупнейшими экономиками.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Реакция рынков и участники переговоров

Фьючерсы на европейские индексы EUROSTOXX 50 и FTSE, а также американские Nasdaq и S&P 500 выросли примерно на 0,1%, сигнализируя положительное открытие торгов в США. В Азии широкий индекс MSCI Азиатско-Тихоокеанского региона (без Японии) поднялся на 0,7%, достигнув максимума с января 2022 года. Президент США Дональд Трамп положительно отозвался о продолжавшихся в понедельник переговорах и должны были продолжиться с участием министра финансов Скотта Бессента, министра торговли Говарда Латника и торгового представителя Джеймисона Грира, которые встретились с китайскими коллегами.

Влияние переговоров на экономику

Прогресс в диалоге может поддержать рынки, учитывая, что предварительные таможенные решения Трампа и ухудшение отношений с Китаем повредили обеим экономикам, нарушили цепи поставок и угрожали глобальному росту. Однако Йонас Голтерман из Capital Economics предостерег: «Несмотря на оптимизм инвесторов относительно торговой политики, это не означает, что все пошлины будут отменены». Он прогнозирует сохранение пошлин США на китайские товары на уровне около 40% и общей 10%-й пошлины на импорт.

Ситуация с японскими облигациями

В Токио внимание привлекли планы правительства стабилизировать рынок государственных облигаций (JGB) после роста их доходности до рекордных уровней из-за снижения интереса страховых компаний и беспокойства по долгу. Министр финансов Кацунобу Като анонсировал обсуждение стимулов для внутреннего спроса. Доходность 10-летних облигаций снизилась на 0,01% до 1,46%, а 30-летних — на 0,03% до 2,88%. Джастин Генг из HSBC отметил: «Волатильность в долгосрочном сегменте вызвана дисбалансом между спросом и предложением, возникшим после начала нормализации баланса Банка Японии».

Динамика валютного рынка

Доллар пытался восстановиться после вчерашнего падения, поднявшись против иены на 0,19% до 144,83. Евро упало на 0,17% до $1,14, а британский фунт — на 0,07% до $1,3537. Нестабильная политика Трампа и опасения из-за роста госдолга США ослабили доверие к американским активам, что привело к потере долларом более 8% с начала года.


Інвестиційний трамплін. Вже за 14 днів ви дізнаєтесь, як ефективно управляти особистими фінансами, почати інвестувати та сформувати стійкі фінансові звички для безперервного нарощування вашого капіталу

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами