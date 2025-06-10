Курс валют на 10 июня: доллар в банках растет

Во вторник на наличном рынке курс доллара в покупке прибавил 5 копеек, а в продаже 10 копеек. Евро подешевел на 7 копеек в покупке и прибавил 9 копеек в продаже.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и продаже. Евро не изменился в покупке и потерял 3 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,80 грн. Евро покупают за 47,10 грн, а продают за 47,79 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,40−41,45, евро — 47,55−47,67 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,53−41,57 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 47,33−47,36 грн/евро.

Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валют