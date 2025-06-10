За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 960 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 998080 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 9 июня: 960 российских оккупантов, 2 самолета, 15 ракет и 239
Потери врага
- личного состава — около 998080 (+960) человек,
- танков — 10919 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 22768 (+9) ед,
- артиллерийских систем — 28982 (+48) ед,
- РСЗО — 1412 (+1) ед,
- средства ПВО — 1183 (+0) ед,
- самолетов — 416 (+2) ед,
- вертолетов — 337 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 40057 (+239),
- крылатые ракеты — 3330 (+15),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 51455 (+107) ед,
- специальная техника — 3912 (+1)
Источник: Минфин
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