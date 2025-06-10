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10 июня 2025, 10:18 Читати українською

Apple представила iOS 26 с новым дизайном и крутыми функциями (фото, видео)

В штаб-квартире Apple в Купертино 9 июня стартовала ежегодная конференция WWDC 2025 (Worldwide Developers Conference — Всемирная конференция разработчиков) на которой компания представила iOS 26.

В штаб-квартире Apple в Купертино 9 июня стартовала ежегодная конференция WWDC 2025 (Worldwide Developers Conference — Всемирная конференция разработчиков) на которой компания представила iOS 26.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиДеталиКак и предполагалось, Apple решила изменить подход к названию операционных систем для своих гаджетов, отказавшись от системы обозначений, привязанной к порядковому номеру поколения той или иной линейки устройств.
Фото: apple.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

Как и предполагалось, Apple решила изменить подход к названию операционных систем для своих гаджетов, отказавшись от системы обозначений, привязанной к порядковому номеру поколения той или иной линейки устройств. Теперь же в названиях ОС будет указан основной год их развертывания. Таким образом, вслед за iOS 18 для iPhone появится не iOS 19, а iOS 26. Ту же логику применят ко всем другим системам: появятся iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 и visionOS 26.

Предположительно, ребрендинг должен помочь пользователям лучше ориентироваться в системе названий, чтобы понимать, что перед ним актуальная версия ОС.

В Apple отметили, что новый дизайн iOS стал «самым масштабным обновлением интерфейса за всю историю компании».

Новый дизайн в iOS 26

Самое главное нововведение — обновленный дизайн iOS 26 под названием Liquid Glass. Интерфейс переработали и практически, хотя по сути все та же iOS 18. Появились прозрачные панели, и кнопки (очень много), и новые ярлычки, и по-другому выглядящее оформление приложений.

Новые анимации появились и на экране блокировки — элементы вроде приложений камеры или фонарика теперь будут переливаться при повороте устройства, создавая трехмерный эффект. Такие такие фишки, как панели инструментов, автоматически сворачиваются при прокрутке и немедленно возвращаются, когда они вам нужны.

Появилось новое приложение Games для геймеров с элементами социальной сети, где можно играть с друзьями, делиться своими достижениями и другим подобным контентом.

Изменениям подверглось и приложение «Камеры», где появился улучшенный, интуитивно понятный интерфейс для моментальной активации режима съемки фото или видео, а также доступа к библиотеке снимков.

Обновленная функция для создания уникальных эмодзи Genmoji теперь позволяет генерировать изображения людей с возможностью выбора выражения лица.

Интеграция СhatGPT в Image Playground позволяет создавать собственные уникальные стили вроде «открытки для приглашения на вечеринку по случаю рождения ребенка».

Функция живого перевода в режиме реального времени будет доступна при телефонных звонках, в «Сообщениях» а также в FaceTime. В последнем случае переведенные живые субтитры добавляются прямо к звонкам, так что пользователи смогут слышать людей, говорящих на своих родных языках, но при этом понимать, что они говорят.

В iPadOS 26 для улучшения многозадачности появилась новая система окон, которые можно открывать в любом размере, мгновенно переключаться между ними и упорядочивать при помощи специального набора инструментов.

Разработчики отмечают, что использование планшетов iPad еще никогда не было таким простым. Многие элементы управления стали похожими на интерфейс Mac. В компании отметили, что это «способ предоставить людям доступ к более продвинутым функциям, не перегружая интерфейс».

Наконец, Apple заявила, что откроет доступ к своим базовым языковым моделям для сторонних разработчиков. Они, в свою очередь, смогут использовать их для внедрения различных «умных» пользовательских функций в собственные приложения.

Какие модели телефонов получат iOS 26

Новую iOS получат все модели, начиная с iPhone 11 (iPhone XR, iPhone XS и XS Max). Опробовать Apple Intelligence и некоторые другие фишки можно будет лишь на смартфонах, начиная iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max и новее.

  • iPhone 11 — все модели;
  • iPhone 12 — все модели;
  • iPhone 13 — все модели;
  • iPhone 14 — все модели;
  • iPhone 15 — все модели;
  • iPhone SE 2020;
  • iPhone SE 2022.
  • iPhone 16e.

Релиз iOS 26 состоится осенью, а первая бета-версия для разработчиков уже доступна в настройках.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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