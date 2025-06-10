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10 июня 2025, 9:15 Читати українською

Уплата налогов в сфере интернет-услуг выросла на 48% — Гетманцев

По итогам 1 квартала 2025 года сумма уплаченных налогов в отрасли выросла на 48% — с 800 млн грн в 2024-м до 1,187 млрд грн в 2025-м. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на сообщение главы Налогового комитета Даниила Гетманцева.

По итогам 1 квартала 2025 года сумма уплаченных налогов в отрасли выросла на 48% — с 800 млн грн в 2024-м до 1,187 млрд грн в 2025-м.
Фото: facebook.com/d.getmancev

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Детали

По словам Гетманцева, значительный рост наблюдается среди юридических лиц, тогда как ФОП показали спад — это может свидетельствовать о переходе отрасли от модели «кусты ФОП» на юридические лица.

Как изменились зарплаты в сфере

Большинство компаний существенно повысили зарплаты в 4 квартале 2024 года и 1 квартале 2025 года, отметил председатель Налогового комитета.

«Лишь около 10 компаний продолжают платить на уровне ~10 тыс. грн (при средних зарплатах в стране более 24 тыс грн). Это еще один сигнал, что рынок меняется — прозрачно работать становится нормой», — подытожил он.

Напомним

Ранее Гетманцев сообщал, что в 2024 году в общий фонд государственного бюджета от детенизации поступило 1,04 трлн грн (сальдо), что на 422,3 млрд грн больше, или на 68,7% превышает показатель мирного 2021 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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