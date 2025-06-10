Нацбанк с 11 июня актуализирует перечень бенчмарк-ОВГЗ

С 11 июня Национальный банк актуализирует перечень бенчмарк-облигаций внутреннего государственного займа, за счет которых банки могут покрывать часть объема обязательных резервов. Об этом сообщил регулятор в понедельник, 9 июня.

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Из перечня бенчмарк-ОВГЗ будет исключен ОВГЗ с идентификационным номером (ISIN) UA4000227102 с учетом его планового погашения 21 мая 2025 года в полном объеме;

В перечень бенчмарк-ОВГЗ будет добавлен ОВГЗ с ISIN UA4000235642, первое размещение которого Министерство финансов Украины осуществило 27 мая 2025 года.

Это решение призвано поддержать активность банков на аукционах Министерства финансов Украины по размещению ОВГЗ, что важно для обеспечения финансирования государственного бюджета исключительно на безэмиссионной основе.

Напомним

Банки могут засчитывать определенный перечень бенчмарк-ОВГЗ в покрытие до 60% объема обязательных резервов. Соответствующий список определяется Национальным банком с учетом предложений Министерства финансов Украины.

С 11 июня 2025 года он будет содержать 17 выпусков ценных бумаг, а именно: UA4000232617, UA4000232615, UA4000232615, UA4000232615, UA4000232615, UA4000232613, UA4000232613, UA4000232613, UA4000 UA4000234934 и новый UA4000235642.