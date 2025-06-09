Активы криптофондов достигли рекордных $167 миллиардов в мае

Ослабление торгового напряжения и использование цифровых валют как инструмента для хеджирования от рыночной волатильности и диверсификации активов в США привели к рекордному росту активов криптофондов в мае до 167 миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters.

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Привлечение средств и рыночные тенденции

По данным Morningstar, 294 криптофонда в прошлом месяце привлекли $7,05 миллиарда — самый высокий показатель с декабря, что подняло общий объем активов под управлением до рекордного уровня. Николас Лин, генеральный директор Aether Holdings, отметил, что биткоин «опять начинает вступать в свои права», становясь не только волатильным активом, но и средством для уменьшения рисков. За три месяца биткоин вырос более чем на 15%, превзойдя индекс MSCI World Index на 3,6% и золото на 13,3%.

Факторы роста биткоина

Ник Пакри, аналитик и основатель Coin Bureau, связывает успех биткоина с потерей доверия к инвестиционному климату США, где «ожидается, что доллар продолжит падать, доходность облигаций растет, на фондовых рынках царит неопределенность. Но биткоин, похоже, держится крепко». Поддержку актива за год обеспечили институциональные инвесторы после утверждения спотовых биткоин-ETF и эфирных ETF в США.

Инвестиции в криптовалюты

Согласно данным Coinshares, в мае чистые вливания в биткоин составили $5,5 миллиарда, а в эфир — $890 миллионов, что отражает растущий интерес к этим активам.