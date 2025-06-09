Онтарио провело выпуск долларовых облигаций без американских банков впервые за 14 лет

Канадская провинция Онтарио на прошлой неделе реализовала 10-летние долларовые облигации на $2 миллиона, впервые за 14 лет обойдясь без участия американских банков, привлекая к операции британский Barclays и три канадских банка — BMO Capital Markets, Canadian Imperial Bank of Commerce и Bank of Nova Scotia. Об этом сообщает Bloomberg.

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Контекст выпуска и участники

Этот выпуск стал первым после инаугурации президента США Дональда Трампа и первым случаем с июля 2011 г., когда американские банки не участвовали в операциях Онтарио, хотя провинция провела около 40 таких размещений с тех пор. Bank of America присоединялся к январскому выпуску, а Goldman Sachs и JPMorgan — к продаже в сентябре 2024 года. Представитель минфина Онтарио Колин Блачар пояснил, что решение являлось частью регулярного плана, и США не исключали намеренно.

Планы финансирования и влияние пошлин

В этом году Онтарио планирует привлечь около 60 млрд канадских долларов, из которых до 30% поступит с иностранных рынков. Пошлины Трампа ударили по ключевым областям провинции, что привело к ограничению государственных закупок у американских компаний. Однако новая политика не запрещает финансовому управлению Онтарио сотрудничать с финансовыми учреждениями США в будущем.