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9 июня 2025, 18:45 Читати українською

Золото и другие драгоценные металлы дорожают из-за ослабления доллара и переговоров США и Китая

Цены на золото подскочили на фоне ослабления доллара, а рынки внимательно следят за продолжающимися в Лондоне торговыми переговорами между США и Китаем, тогда как платина достигла трехлетнего максимума. Об этом сообщает Reuters.

Цены на золото подскочили на фоне ослабления доллара, а рынки внимательно следят за продолжающимися в Лондоне торговыми переговорами между США и Китаем, тогда как платина достигла трехлетнего максимума.

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Динамика цен на золото

В понедельник спотовое золото выросло на 0,3%, достигнув $3 320,15 за унцию в 13:56 по Гринвичу, после недельного минимума утром. Слабый индекс доллара США сделал металл более доступным для владельцев других валют, что стимулировало спрос, хотя аналитики считают, что даже успешные переговоры повлияют на цены лишь отчасти.

Рост других драгоценных металлов

Параллельно платина поднялась на 3,1% до $1 205,01, обновив максимум с мая 2021 года, серебро выросло на 1,3% до $36,41, а палладий — почти на 3% до $1 077,59. Такой рост поддерживает активность на рынке драгоценных металлов.

Роль Китая на рынке

Данные за выходные свидетельствуют, что центральный банк Китая седьмой месяц закупает золото, что также влияет на спрос и цены на этот актив.

Источник: Минфин
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