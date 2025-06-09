В Минцифре рассказали, когда у 98% украинцев будет качественная мобильная связь

Правительство Украины утвердило первую в истории независимости Стратегию развития электронных коммуникаций до 2030 года, которая предусматривает доступ к качественной связи в отдаленных селах, внедрение 5G и присоединение к роуминговой зоне ЕС. Об этом 9 июня сообщает Минцифры, передает Минфин.

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Основные направления стратегии

Кабинет Министров принял документ, включающий комплекс мер по восстановлению сетей, развертыванию 5G и расширению цифровых услуг. В Минцифри отметили, что среди приоритетов: восстановление 100% поврежденных мобильных и фиксированных сетей, обеспечение 75% домохозяйств и 99% объектов социальной инфраструктуры гигабитным интернетом, а также предоставление 98% населения связи со скоростью 90 Мбит/с.

Инновации и экономическое влияние

Стратегия акцентирует внимание на развитии 5G, интернета вещей (IoT) и онлайн образования как ключевых факторов цифровой трансформации и экономического роста. По прогнозам, ее реализация прибавит валовой внутренний продукт на 56 миллиардов гривен, что будет способствовать укреплению бюджета и восстановлению экономики после войны.

Доступность связи во всех условиях

В Минцифре подчеркнули, что стабильная связь должна быть доступна повсюду — на фронте, трассах или в отдаленных селах, а гармонизация законодательства с европейскими нормами станет основой для интеграции в роуминговую зону ЕС.