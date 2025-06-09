К закрытию межбанка курс доллара вырос на 13 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 4 копейки в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 9 июня: доллар подорожал на межбанке на 13 копеек
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Открытие 9 июня
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Закрытие 9 июня
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Изменения
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41,40/41,44
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41,53/41,57
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13 /13
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47,31/47,34
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47,35/47,38
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4/4
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,15−41,70 грн. Евро покупают за 47,17 грн., а продают за 47,70 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,40−41,45, евро — 47,55−47,70 грн.
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Источник: Минфин
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