В мае пять небанковских финансовых компаний оставили рынок

Количество участников небанковского финансового рынка в мае уменьшилось с 825 (по состоянию на 1 мая 2025 г.) до 820 (по состоянию на 1 июня 2025 г.). Количество банков осталось неизменным — 60. Об этом сообщает Нацбанк в понедельник, 9 июня.

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Кто работает на рынке

По состоянию на 1 июня 2025 года на рынке небанковских финансовых услуг работали:

438 финансовых компаний (было 442);

52 страховщика non-life (было 53), 10 life-страховщиков (без изменений), один страховщик со специальным статусом;

106 ломбардов (без изменений);

96 кредитных союзов (без изменений);

один лизингодатель (без изменений);

43 страховых брокера (без изменений);

73 коллекторские компании (без изменений).

Число банковских групп (15) на рынке не изменилось. Число небанковских финансовых групп уменьшилось на одну (40).

Без изменений на:

платежном рынке Там действует 15 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные (количество не изменилось), и 14 международных;

рынке поставщиков финансовых платежных услуг. Там работают 18 платежных учреждений, 12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг, один банк — эмитент электронных денег и один оператор почтовой связи.

К другим субъектам, действующим на платежном рынке, относятся 50 коммерческих агентов (без изменений) и 31 технологический оператор платежных услуг (без изменений).