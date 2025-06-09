L'Oreal покупает контрольный пакет акций британского бренда Medik8

Французский гигант L'Oreal SA приобрел контрольную долю в британском бренде Medik8 — на фоне стремительного роста рынка средств по уходу за кожей. Об этом сообщила L'Oreal в понедельник, 9 июня, сообщает Bloomberg.

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Подробности

По оценкам СМИ, сумма сделки составляет около 1 млрд евро ($1,14 млрд). Частная инвестиционная компания Inflexion останется миноритарным акционером, а работающая команда менеджмента Medik8 продолжит работу. Финансовые детали сделки не разглашаются.

Medik8, основанный в 2009 году в Великобритании, специализируется на антивозрастной косметике и позиционируется как бренд с доступными ценами. Это приобретение позволит L'Oreal расширить ассортимент уходящей косметики в разных ценовых категориях.

Bloomberg отмечает, что L'Oreal активно инвестирует в уход за кожей, в частности, из-за роста популярности таких продуктов в соцсетях, как TikTok, где блоггеры активно продвигают кремы и сыворотки.

В 2023 году компания также приобрела австралийский бренд люкс Aesop для усиления премиального сегмента.