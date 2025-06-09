В мае 2025 года Министерство финансов Украины привлекло от выпуска государственных облигаций 43,6 млрд грн в эквиваленте: 34,1 млрд грн и 202,4 млн евро . Об этом сообщило Министерство 9 июня, пишет « Минфин ».

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Безопасность и оборона являются главным направлением направления средств, привлеченных от выпуска ОВГЗ. Инвестиции в государственные облигации вместе с международной финансовой помощью продолжают содействовать финансовой устойчивости страны в условиях полномасштабной войны.

По состоянию на 1 июня, в обращении находятся ОВГЗ более чем на 1,85 трлн гривен. Наибольшая часть находится у коммерческих банков (46,1%) и НБУ (36,3%). Доля юридических и физических лиц — 10,3% и 5,1% соответственно. Доля нерезидентов составляет 1,1%, страховых компаний — 1%, а территориальных общин — 0,03%.

В мае юридические и физические лица увеличили объем инвестиций в ОВГЗ более чем на 10%, с 257 млрд грн до 286 млрд грн.

Объем инвестиций юридических и физических лиц за год (1 июня 2025 года по 1 июня 2024 года) вырос более чем на 25%.

В то же время доля физических лиц в общем объеме ОВГЗ увеличилась по сравнению с прошлым годом до 5,1% по состоянию на начало июня 2025 (в июне 2024 — 3,9%).

Средневзвешенная доходность ОВГЗ номинированных в гривне в мае равнялась 16,2%, в евро — 3,2%.

В 2025 году из-за выпуска ОВГЗ в госбюджет привлечено уже 191 млрд грн. В целом во время военного положения от размещения ОВГЗ на аукционах Министерство финансов Украины привлекло более 1,6 трлн грн в эквиваленте.