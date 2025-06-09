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9 июня 2025, 14:37 Читати українською

ФК «Динамо Киев» возглавил рейтинг спортивных компаний по доходам

В 2024 году ведущие спортивные и развлекательные компании заработали 3,47 миллиарда гривен, что на 10% больше, чем в прошлом году, хотя только три из них получили прибыль на сумму 6,49 миллиона гривен, тогда как остальные понесли убытки на 1,11 миллиарда гривен. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на новость Опендатабота от 9 июня.

В 2024 году ведущие спортивные и развлекательные компании заработали 3,47 миллиарда гривен, что на 10% больше, чем в прошлом году, хотя только три из них получили прибыль на сумму 6,49 миллиона гривен, тогда как остальные понесли убытки на 1,11 миллиарда гривен.

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Состав рейтинга

В топ-10 вошли пять футбольных клубов, две сети фитнес-клубов и два развлекательных центра. Лидером стал ФК «Динамо Киев», связанный с братьями Суркисами, несмотря на падение дохода в 1,7 раза до 13,65 миллиона гривен и убытков в 784,07 миллиона гривен. В 2023 году клуб был прибыльным на 345,67 миллионов гривен.

Позиции других компаний

Второе место заняла «Спорт Лайф Киев-1» Татьяны Подрезовой с доходом 545,8 миллионов гривен, что выросло в 1,5 раза, а третье — «Спорт Лайф Киев-6» Ларисы Пахомовой с 377,56 миллионов гривен, также с приростом в 1,5 раза. ФК «Кривбасс» с доходом 287,12 миллиона гривен (рост в 1,6 раза) занял четвертое место, сократив убытки в 3,4 раза до 1,1 миллиона гривен. «Термал Фюрдо» (Косино) с доходом 272,76 миллионов гривен (минус 16%) замкнула пятерку, уменьшив убытки в 8 раз до 6,47 миллионов гривен.

Новые участники и тренды

Шестое место дебютанта — ФК «Полесье» Геннадия Буткевича — с доходом 266,8 миллиона гривен (рост в 4 раза) и убытком 256 миллионов гривен. «Apollo Next» Владимира Костельмана заняла седьмую позицию с доходом 234 миллиона гривен (рост вдвое) и убытком 6,9 миллиона гривен после прибыли 12 миллионов в 2023 году. Развлекательный центр «Неополис» Виталия Хомутынника в ТРЦ Respublika park с доходом 197,51 миллиона гривен (плюс 24%) и убытком 46,96 миллиона гривен (минус 14%) оказался на восьмом месте.

Финансовые результаты клубов

ФК ЛНЗ с доходом 188,64 миллиона гривен (рост в 6,4 раза) занял девятое место, получив прибыль 3,27 миллиона гривен — единственный футбольный клуб с положительным результатом. Замкнул рейтинг «Шахтер-сервис» Рината Ахметова с доходом 182 миллиона гривен и убытком 7,4 миллиона гривен, что в 3,3 раза меньше, чем в прошлом.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Я_ __
Я_ __
9 июня 2025, 15:03
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«ФК „Динамо Київ“ очолив рейтинг спортивних компаній за доходами»

Файно, а гравці ФК «Динамо Київ» на яких підставах не мобілізовані? чи воєнком просто забув про них чи ФК «Динамо Київ» має статус «критично важливого» для країни підприємства?))

А що по інших гравцях клубів України? Стільки як мінімум витривалих, фізично підготовлених, дуже часто молодих і сильних, чоловіків, а гобліни з тцк дохликів ганяють по вулиці щоб запакувати, потужно, єднаємось і донатимо, бо владі треба буде компенсовувати якось собі 65 мільйонів виділених на тендер з капітального ремонту відділення поліцаїв у Львові :)
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