Валютные резервы Китая в мае выросли до максимума с сентября

Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в мае увеличились на $3,6 млрд, до максимальных с сентября прошлого года $3,285 трлн, говорится в сообщении Народного банка Китая 9 июня, пишет «Минфин».

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Детали

Доллар США подешевел в мае на 0,23% относительно корзины других основных мировых валют. Курс юаня в паре с долларом в прошлом месяце уменьшился на 1,05%.

Резервы золота в КНР на конец мая составили 73,83 млн унций, увеличившись с 73,77 млн унций месяцем ранее, говорится в сообщении. Китайский Ц Б покупал драгметалл седьмой месяц подряд.

Однако в стоимостном выражении резервы золота снизились до $242 млрд с $244 млрд в конце апреля.