Аргентинское антикоррупционное агентство не нашло нарушений в действиях Милея в отношении мемкоина LIBRA

Президент Хавьер Милей не нарушил законодательство, опубликовав пост в соцсети о мемкоине LIBRA, что подтвердило Управление по противодействию коррупции Аргентины после расследования. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на новость ForkLog от 9 июня.

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Расследование и реакция президента

В феврале мемкоин LIBRA, прорекламированный Милеем в соцсети X, вырос в капитализации до $4,56 миллиарда, но за сутки потерял более 90%. Милей удалил сообщение, объяснив, что не призывал инвестировать, а только поделился интересной финансовой инновацией. Это вызвало резонанс, обвинения в мошенничестве и схеме Pump&Dump, а также требования импичмента, после чего он инициировал проверку действий чиновников.

Выводы антикоррупционного органа

В антикоррупционном управлении пришли к выводу, что сообщение в личном аккаунте не отражает официальной позиции государства, не предусматривало расходов из бюджета и должно рассматриваться как частная коммуникация. Между тем, в суде продолжается гражданский иск инвесторов, пострадавших от продвижения токена, а в мае суд обязал предоставить банковские выписки Милея и его сестры, подозреваемого в сговоре со связанными бизнесменами.

Дополнительные расследования

Конгресс Аргентины поддержал три инициативы для проверки возможного участия чиновников в скандале, а минюст США также начал собственное расследование. Ранее прокуратура заморозила активы на $100 миллионов, связанные с LIBRA, а Circle заблокировала $57,6 миллиона в USDC, использованных в проекте.