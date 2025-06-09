Новая почта открыла сортировочный хаб в Литве

Новая почта за 2 года работы в Литве открыла более 650 точек сервиса по всей стране. Следующим шагом стало открытие нового сортировочного хаба в Каунасе (Литва). Он ежедневно обрабатывает более 1000 отправок. Об этом сообщает « Минфин » со ссылкой на заявление «Новой почты» от 9 июня.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

Логистический хаб работает 24/7, обеспечивая скорую доставку по всей Литве, а также в Украину или другие страны Европейского Союза. Так, доставка в Латвию ускорилась на 1 день, в Эстонию — на 2 дня, так же быстрее доставляем и в Польшу.

На территории логистического хаба также находится грузовое отделение Новой почты, где можно отправить и получить документы, посылки и грузы до 1000 кг. Отделение работает ежедневно по адресу: Каунас, Studentų g. 16.

Среди клиентов — частные лица, литовские интернет-магазины, локальные производители и украинские бренды, работающие на европейском рынке.

Кроме логистики, компания также оказывает экспертную поддержку клиентам по выходу на новые рынки.