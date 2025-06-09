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9 июня 2025, 13:25 Читати українською

Новая почта открыла сортировочный хаб в Литве

Новая почта за 2 года работы в Литве открыла более 650 точек сервиса по всей стране. Следующим шагом стало открытие нового сортировочного хаба в Каунасе (Литва). Он ежедневно обрабатывает более 1000 отправок. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на заявление «Новой почты» от 9 июня.

Новая почта за 2 года работы в Литве открыла более 650 точек сервиса по всей стране.

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Подробности

Логистический хаб работает 24/7, обеспечивая скорую доставку по всей Литве, а также в Украину или другие страны Европейского Союза. Так, доставка в Латвию ускорилась на 1 день, в Эстонию — на 2 дня, так же быстрее доставляем и в Польшу.

На территории логистического хаба также находится грузовое отделение Новой почты, где можно отправить и получить документы, посылки и грузы до 1000 кг. Отделение работает ежедневно по адресу: Каунас, Studentų g. 16.

Среди клиентов — частные лица, литовские интернет-магазины, локальные производители и украинские бренды, работающие на европейском рынке.

Кроме логистики, компания также оказывает экспертную поддержку клиентам по выходу на новые рынки.

«В этом году мы планируем запустить фулфилмент на базе хаба в Каунасе. Это откроет новые возможности для наших бизнес-клиентов — они смогут хранить товары, оперативно обрабатывать заказы и быстро доставлять их как по Литве, так и Европе, в том числе и в Украину. Кроме того, мы активно работаем над интеграцией с платформами типа Kamenskaya Ink, Multiparcel, Swotzy и т. д. — чтобы сделать доставку еще более удобной и доступной для каждого», — рассказывает Светлана Книжка, CEO Nova Post в Литве.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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