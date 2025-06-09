По 1511 делам о нарушении таможенных правил временно изъяты предметы правонарушений на сумму почти 340 млн гривен. Об этом сообщила Государственная таможня, 9 июня, сообщает «Минфин».
С начала года таможенные органы выявили 4095 нарушений таможенных правил на 5,7 млрд грн
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В частности:
- промышленных товаров на 192 млн грн;
- транспортных средств более чем на 117 млн грн;
- продовольственных товаров более чем на 28 млн грн;
- валюты на 2,2 млн грн.
По 750 делам о нарушении таможенных правил, в том числе заведенных в предыдущих периодах, таможнями применено административное взыскание в виде штрафа на сумму 26 млн грн, взыскано в Госбюджет 24 млн грн с учетом дел, рассмотренных за предыдущий период.
На рассмотрение в суд таможнями передано 2349 дел о нарушении таможенных правил на сумму свыше 2,8 млрд грн.
По результатам рассмотрения дел судами, в том числе заведенных в предыдущие периоды, наложены взыскания (конфискация товаров и штрафы) на сумму 2,1 млрд грн.
Источник: Минфин
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