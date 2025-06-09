Курс валют на 9 июня: доллар и евро подешевели в банках

В понедельник на наличном рынке курс доллара в покупке снизился на 3 копейки, а в продаже не изменился. Евро подешевел на 15 копеек в покупке и на 3 копейки в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и прибавил 2 копейки в продаже. Евро прибавил 2 копейки в покупке и на 3 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,10−41,70 грн., Евро покупают за 47,00 грн, а продают за 47,70 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,35−41,42, евро — 47,47−47,65 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,40−41,44 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 47,31−47,34 грн/евро.

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