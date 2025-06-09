Цены на нефть отреагировали на переговоры между США и Китаем

Цены на нефть снизились 9 июня, хотя за предыдущую неделю они показали рост, что связано с ожиданиями инвесторов по поводу результатов торговых переговоров между США и Китаем в Лондоне, которые могут положительно повлиять на экономику и спрос на топливо. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на Reuters.

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Динамика цен и рыночные тренды

Фьючерсы на Brent опустились на 6 центов до $66,41 за баррель, а West Texas Intermediate (WTI) снизилась на 4 цента до $64,54 за баррель. На прошлой неделе Brent выросла на 4%, а WTI — на 6,2%, прервав трехнедельное падение. Аналитик Тим Эванс из Evans Energy отметил: «Сырая нефть марки Brent приблизилась к верхней границе своего торгового диапазона благодаря покупкам, поощренным снижением опасений по поводу пошлин».

Экономические факторы и прогнозы

Стабильный уровень безработицы в США в мае повысил шансы на снижение ставки ФРС, что поддержало рынок. В Китае экспорт в мае замедлился до трехмесячного минимума, а дефляция на заводах достигла самого низкого уровня за два года. Импорт сырой нефти в страну упал до четырехмесячного минимума из-за технического обслуживания государственных и независимых нефтеперерабатывающих заводов.

Влияние переговоров и ОПЕК+

Надежды на торговое соглашение между США и Китаем, которые могут стимулировать экономический рост и спрос на нефть, нивелировали опасения из-за решения ОПЕК+ от 31 мая о значительном повышении добычи в июле. В то же время, HSBC прогнозирует ускорение роста предложения ОПЕК+ в августе-сентябре, что может снизить цену Brent в четвертом квартале 2025 года.