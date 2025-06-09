Цены на нефть отреагировали на переговоры между США и Китаем

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 июня 2025, 11:07 Читати українською

Цены на нефть отреагировали на переговоры между США и Китаем

Цены на нефть снизились 9 июня, хотя за предыдущую неделю они показали рост, что связано с ожиданиями инвесторов по поводу результатов торговых переговоров между США и Китаем в Лондоне, которые могут положительно повлиять на экономику и спрос на топливо. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на Reuters.

Цены на нефть снизились 9 июня, хотя за предыдущую неделю они показали рост, что связано с ожиданиями инвесторов по поводу результатов торговых переговоров между США и Китаем в Лондоне, которые могут положительно повлиять на экономику и спрос на топливо.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Динамика цен и рыночные тренды

Фьючерсы на Brent опустились на 6 центов до $66,41 за баррель, а West Texas Intermediate (WTI) снизилась на 4 цента до $64,54 за баррель. На прошлой неделе Brent выросла на 4%, а WTI — на 6,2%, прервав трехнедельное падение. Аналитик Тим Эванс из Evans Energy отметил: «Сырая нефть марки Brent приблизилась к верхней границе своего торгового диапазона благодаря покупкам, поощренным снижением опасений по поводу пошлин».

Экономические факторы и прогнозы

Стабильный уровень безработицы в США в мае повысил шансы на снижение ставки ФРС, что поддержало рынок. В Китае экспорт в мае замедлился до трехмесячного минимума, а дефляция на заводах достигла самого низкого уровня за два года. Импорт сырой нефти в страну упал до четырехмесячного минимума из-за технического обслуживания государственных и независимых нефтеперерабатывающих заводов.

Влияние переговоров и ОПЕК+

Надежды на торговое соглашение между США и Китаем, которые могут стимулировать экономический рост и спрос на нефть, нивелировали опасения из-за решения ОПЕК+ от 31 мая о значительном повышении добычи в июле. В то же время, HSBC прогнозирует ускорение роста предложения ОПЕК+ в августе-сентябре, что может снизить цену Brent в четвертом квартале 2025 года.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 14 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами