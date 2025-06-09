За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 970 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 997,120 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 8 июня: 970 российских оккупантов, 4 танка и 167 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 997120 (+970) человек,
- танков — 10915 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 22759 (+11) ед,
- артиллерийских систем — 28934 (+42) ед,
- РСЗО — 1411 (+1) ед,
- средства ПВО — 1183 (+0) ед,
- самолетов — 414 (+0) ед,
- вертолетов — 337 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 39818 (+167),
- крылатые ракеты — 3315 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 51348 (+123) ед,
- специальная техника — 3911 (+0)
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии