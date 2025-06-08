За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 120 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 996,150 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 7 июня: 1 120 российских оккупантов, 7 ракет и 158 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 996150 (+1120) человек,
- танков — 10911 (+7) ед,
- боевых бронированных машин — 22748 (+11) ед,
- артиллерийских систем — 28892 (+42) ед,
- РСЗО — 1410 (+0) ед,
- средства ПВО — 1183 (+2) ед,
- самолетов — 414 (+1) ед,
- вертолетов — 337 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 39651 (+158),
- крылатые ракеты — 3315 (+7),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 51225 (+146) ед,
- специальная техника — 3911 (+3).
Источник: Минфин
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